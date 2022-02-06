Москва, 6 февраля. Американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin значительно уступают аналогичным российским боевым системам по дальности и бронепробиваемости.

В российском оборонно-промышленном комплексе назвали «МК» главные недостатки Javelin в сравнении с ПТРК «Корнет». По словам специалистов, американские противотанковые ракетные комплексы были приняты на вооружение более 20 лет назад, поэтому сегодня считаются устаревшими.

Основным недостатком американского ПТРК является невысокая дальность применения, которая составляет всего 2,5-3 километра. На этом расстоянии он способен прожечь броню толщиной 800 мм. При этом российский «Корнет-Д1», который в 2019 году появился в распоряжении ВС РФ, может пробить 1150-миллимитероввую броню с динамической защитой на расстоянии до десяти километров. «Почувствуйте разницу» — говорят эксперты из России.

Российский экземпляр превосходит по всем боевым характеристикам устаревший Javelin. У «Корнета» скорострельность составляет четыре выстрела в минуту против трех. Кроме того, он наносит удары намного точнее и может бороться с низколетящими воздушными целями. Что касается американского ПТРК, то он становится абсолютно бесполезным, если обшить бронетехнику защитными экранами в виде металлической решетки.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили от США переносные ПТРК с истекшим сроком годности. Боевые системы были предоставлены Киеву в качестве военной помощи.