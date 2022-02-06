Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 15:21
15:20
Шоу-бизнес
Вячеслав Малафеев признался, почему развелся с женой
15:17
Весь мир
Романов о визите Макрона в Москву: попытки лезть во внешнеполитические дела выглядят смешно
15:17
Общество
Вирусолог Нетесов развеял миф о разрушении иммунитета после вакцинации от COVID-19
15:16
Общество
Якутские пожарные спасли из горящего многоквартирного дома 20 человек
15:13
Шоу-бизнес
«По-прежнему удивляет идеями»: Валдис Пельш рассказал об особом таланте Константина Эрнста
15:12
Экономика
Автомобили Cadillac выросли в цене на российском рынке
15:10
Шоу-бизнес
Вячеслав Малафеев резко высказался о Светлане Пермяковой
15:08
Общество
Более миллиона заражений COVID-19 выявили в России за неделю
15:06
Экономика
Погребинский объяснил, как запуск всех украинских АЭС может повлиять на ситуацию в Донбассе
15:06
Происшествия
Москвич ранил приятеля в глаз из пневматического пистолета на юго-востоке Петербурга
Все новости

Российский «Корнет» превосходит по боевым характеристикам устаревший американский Javelin

Армия
Российский «Корнет» превосходит по боевым характеристикам устаревший американский Javelin
wikipedia.org  /  Stuart A Hill AMS/ MOD / OGL

Москва, 6 февраля. Американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin значительно уступают аналогичным российским боевым системам по дальности и бронепробиваемости.

В российском оборонно-промышленном комплексе назвали «МК» главные недостатки Javelin в сравнении с ПТРК «Корнет». По словам специалистов, американские противотанковые ракетные комплексы были приняты на вооружение более 20 лет назад, поэтому сегодня считаются устаревшими.

Основным недостатком американского ПТРК является невысокая дальность применения, которая составляет всего 2,5-3 километра. На этом расстоянии он способен прожечь броню толщиной 800 мм. При этом российский «Корнет-Д1», который в 2019 году появился в распоряжении ВС РФ, может пробить 1150-миллимитероввую броню с динамической защитой на расстоянии до десяти километров. «Почувствуйте разницу» — говорят эксперты из России.

Российский экземпляр превосходит по всем боевым характеристикам устаревший Javelin. У «Корнета» скорострельность составляет четыре выстрела в минуту против трех. Кроме того, он наносит удары намного точнее и может бороться с низколетящими воздушными целями. Что касается американского ПТРК, то он становится абсолютно бесполезным, если обшить бронетехнику защитными экранами в виде металлической решетки.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили от США переносные ПТРК с истекшим сроком годности. Боевые системы были предоставлены Киеву в качестве военной помощи.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Российский «Корнет» превосходит по боевым характеристикам устаревший американский Javelin
россия корнет птрк javelin
Комментировать