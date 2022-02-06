Глава протокола президента России Китаев: Путин стал главным гостем открытия Олимпиады

Пекин, 6 февраля. Глава протокола президента России Владимира Путина — Владислав Китаев прокомментировал церемонию открытия Олимпийских игр в Китае, которая состоялась 4 февраля.

По его словам, российский лидер стал главным гостем на этом торжественном мероприятии. Об этом высказывались и китайские коллеги, отметил он.

«Наши китайские коллеги неоднократно подчеркивали и состоявшееся мероприятие это лишний раз подтвердило, что президент России был главным гостем на этом мероприятии», — сказал Китаев.

Кроме участия в церемонии открытия Путин провел встречу с китайским коллегой Си Цзиньпином. Стороны подписали Совместное заявление о новой эпохе международных отношений и дальнейшем устойчивом развитии.