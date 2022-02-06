Иностранцы пришли в восторг от проката российской фигуристки Камилы Валиевой

Пекин, 6 февраля. Иностранные пользователи Сети высоко оценили выступление фигуристки Камилы Валиевой на зимних Играх в Пекине.
Валиева дебютировала на Олимпиаде 6 февраля. Фигуристка выиграла короткую программу в рамках командного турнира фигуристов с результатом 90,18 балла. 15-летняя девушка обрела огромное количество иностранных поклонников, которые очень высоко оценили ее талант.
«Она очень талантливая и заслуживает золотой медали»;
«Это было совершенно»;
«Смотрела прямую трансляцию. Просто произведение искусства!»;
«Это было потрясающее выступление. Браво!»;
«Уделите три минуты своей жизни на просмотр короткой программы Валиевой!»;
«Валиева-сан, вы из другого мира?»;
«Я стала фанаткой этой девушки, она была очень хороша, весь зал аплодировал»;
«Я еще никогда не видела в фигурном катании проката лучше, чем у Валиевой», — написали пользователи Twitter.
Американцы стоя аплодировали российской фигуристке после ее феноменальной победы. Спортсменку очень тронули овации трибун. Она также призналась, что катала программу для своей покойной бабушки.