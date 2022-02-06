Иностранцы пришли в восторг от проката российской фигуристки Камилы Валиевой

Пекин, 6 февраля. Иностранные пользователи Сети высоко оценили выступление фигуристки Камилы Валиевой на зимних Играх в Пекине.

Валиева дебютировала на Олимпиаде 6 февраля. Фигуристка выиграла короткую программу в рамках командного турнира фигуристов с результатом 90,18 балла. 15-летняя девушка обрела огромное количество иностранных поклонников, которые очень высоко оценили ее талант.

«Она очень талантливая и заслуживает золотой медали»; «Это было совершенно»; «Смотрела прямую трансляцию. Просто произведение искусства!»; «Это было потрясающее выступление. Браво!»; «Уделите три минуты своей жизни на просмотр короткой программы Валиевой!»; «Валиева-сан, вы из другого мира?»; «Я стала фанаткой этой девушки, она была очень хороша, весь зал аплодировал»; «Я еще никогда не видела в фигурном катании проката лучше, чем у Валиевой», — написали пользователи Twitter.

Американцы стоя аплодировали российской фигуристке после ее феноменальной победы. Спортсменку очень тронули овации трибун. Она также призналась, что катала программу для своей покойной бабушки.