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Глава протокола президента РФ Китаев: КНР попросила на Играх обойтись без рукопожатий

Политика
Глава протокола президента РФ Китаев: КНР попросила на Играх обойтись без рукопожатий
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 6 февраля. Глава российского государства Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обошлись без рукопожатий не из-за политических разногласий. Соответствующее заявление сделал глава протокола президента РФ Владислав Китаев.

По его словам, Пекин попросил об этом из-за сложной ситуации по борьбе с коронавирусом на международной арене. Об этом Китаев рассказал в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным.

«Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатий. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР», — объяснил глава протокола президента РФ.

Ранее стало известно, что в совместном заявлении лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина прозвучало как минимум два тезиса, которые коллективный Запад никак не ожидал услышать. Об этом заявил востоковед, профессор Алексей Маслов.

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