Фейк от Bloomberg — провокация, ошибка или фальстарт? Колонка Голоса Мордора

Случилось нечто, что достойно съемок политической комедии. Хотя на самом деле смешного в случившемся мало, если вообще есть, так как речь идет о жизнях десятков тысяч людей, которых кто-то мечтает бросить в кровавую мясорубку войны.

Утро субботы стартовало с настоящего сюрреализма. Где-то в Пекине начались Олимпийские игры, все идет своим чередом, и вдруг люди видят на сайте информационного агентства Bloomberg новость о том, что «Россия начала полномасштабное вторжение на Украину». Корреспонденты и дипломаты начинают обрывать телефоны, метаться в горячечных попытках узнать больше, но натыкаются на самую настоящую глухую стену. Никто знать не знает ни о каком «вторжении». Ни на Украине, ни в России, ни где-либо вообще. Только в агентстве Bloomberg. И спустя некоторое время эта новость с сайта агентства благополучно пропадает. Как будто бы ее и не было никогда. А редакция Bloomberg приносит свои извинения — ну, мол, погорячились немного, ошиблись, бывает. Просим понять и простить.

Ситуация удивительная, ведь Bloomberg — одно из самых авторитетных американских СМИ. И сразу кое-кто их начал оправдывать: мол, в таких крупных информационных агентствах множество заголовков новостей заготовлено заранее, чтобы не терять время, а выбрать из базы данных необходимое и быстренько опубликовать.

Но вот лично меня, как и многих — я в этом уверен — абсолютно не устраивает такое «объяснение». Может, какие-то заголовки и заготовлены или же имеются их шаблоны, но тут речь идет о войне. Понимаете? О войне. Настоящей.

А самое интересное, что новость на сайте была ссылкой, которая должна была открывать материал полностью. Но он не открывался. Не знаю, почему. Но что-то мне подсказывает, что вот именно такой материал в каком-то файле у Bloomberg уже лежит. Материал очень подробный и наверняка даже с фотографиями. Красочными и страшными. Как колонны российских танков пересекают границу Украины, как российские самолеты бомбят российские города и села, трупы, кровь, рыдающие родные и близкие, стройные ряды украинских добровольцев с мужественными лицами и решимостью в глазах дать отпор наглому агрессору, рассказы очевидцев и пострадавших от «российской агрессии» и многое другое.

Вот в такую заготовку я поверить готов. Просто потому, что опыт такой уже имеется. А за последнее время этот опыт развился невероятно, да еще с применением современных информационных технологий, с помощью которых можно слепить все что угодно. Да даже «Белые каски» в Сирии с одной профессиональной видеокамерой и непрофессиональной режиссурой снимали такое кино, что легко потянуло на «Оскар». Про «химические атаки Асада», про «бомбардировки российскими самолетами школ и больниц». И совершенно неважно, что все эти фейки уже давно разоблачены, — в мозгах западного обывателя останутся именно они.

И можете быть уверены — новость от Bloomberg тоже останется как случившийся факт в мозгах у очень многих. Тут и так мозги промыты по-полной этой мифической войной, так что ничего необычного для обывателя не случилось. Просто закономерное развитие событий. И на все претензии можно отвечать, что если Россия на Украину еще не напала, то нападет обязательно. Скоро. Ждите.

Очень интересно другое — а что же это было на самом деле? Просто ошибка (во что я верю с трудом) или же продуманная и циничная провокация? Ведь — в первый день Олимпиады, очень хорошее время для таких горячих новостей. Можно одновременно подгадить и России, и Китаю. И это еще хорошо, что день был не торговый, и новость от Bloomberg, издания экономического, не обрушила российские рынки и рубль, что вполне могло случиться. По сути — был бы акт войны, экономической, но войны. Ущерб был бы огромный, а в суд на кого-то подавать бесполезно. И хорошо, что все обошлось.

И еще эта история красноречиво говорит о том, кто же мечтает об этой войне и приближает ее как может. Даже если поверить в историю с «заготовленными заголовками» — ребят, а вы вообще там в своем уме? Как такое возможно, чтобы вот так играть судьбами миллионов людей? Это же вам не игра «Монополия» и не компьютерная стратегия. Это кровь и смерти, о которых вы, похоже, очень мечтаете. Только ради одного — в очередной раз обвинить Россию и ввести против нее еще какие-нибудь «адские санкции».

И очень жаль, что на Украине этого не понимают. Хотя — тут все очевидно.

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