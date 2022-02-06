Чиновница из Новороссийска планирует подать в суд на обманутых дольщиков

Новороссийск, 6 февраля. Чиновница из Новороссийска Людмила Обламская действительно собирается перевести в юридическую плоскость разбирательство с обманутыми дольщиками, которые писали на нее жалобы в администрацию, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По имеющимся данным, речь идет об иске о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«К гражданам и юридическим лицам подан в Октябрьский районный суд Новороссийска. Дата подачи — 26 января», — сообщил собеседник агентства.

Вместе с тем источник добавил, что 2 февраля суд решил оставить иск без движения. Поэтому дольщикам не стоит переживать, резюмировал он.

Ранее стало известно, что дольщики жилого комплекса «Суджук-Кале», которые уже более пяти лет ждут окончания строительства, пожаловались на Обламскую. По версии попавших в сложную ситуации жителей Новороссийска, чиновница намеренно препятствовала окончанию возведения ЖК, а также рассылала угрозы дольщикам.