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Президент Чехии выступил против переброски войск НАТО на Украину

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 14:21
Армия
Президент Чехии выступил против переброски войск НАТО на Украину
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Прага, 6 февраля. Чешский глава Милош Земан 6 февраля выступил против размещения военного контингента стран Североатлантического альянса на территории Украины.

Президент напомнил, что Украина не является членом НАТО, а значит и стягивание сил нецелесообразно. Заявление сделано на фоне планов разных членов НАТО предоставлять Киеву военную помощь, включая переброску войск.

Известно, что минобороны Великобритании уже направило на Украину более 100 бойцов спецназа для обучения ВСУ. Согласно имеющейся информации, британцы обучат украинских солдат диверсионной тактике.

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