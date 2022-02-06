Посол ФРГ в Польше Фрайтаг пригрозил отказом Берлина от запуска «СП-2»

Варшава, 6 февраля. Германия может отказаться от ввода российского газопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию, заявил посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг.

Данное решение будет принято в случае эскалации обстановки вокруг Украины, отметил дипломат. Также он напомнил, что Берлин наблюдает увеличенную концентрацию российских войск на границе с соседней страной.

«Я не могу представить, чтобы газ шел по "Северному потоку — 2" после того, как Россия вторгнется на Украину», — сказал Фрайтаг.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел РФ раскритиковало немецкое издание Bild за публикацию материала о «вторжении» на Украину. Представитель дипведомства Мария Захарова назвала статью информационно-политическим «марафоном натовских желаний» и обвинила СМИ в отсутствии морали.