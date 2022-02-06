Лыжник Александр Большунов рассказал, как прослезился от предвкушения победы на ОИ

Пекин, 6 февраля. Заслуженный мастер спорта России, 25-летний лыжник Александр Большунов открыл «золотой» счет национальной команды на Олимпиаде-2022. Спортсмен эмоционально отреагировал на свой триумф в Пекине.

Россиянин окончательно осознал, что станет олимпийским чемпионом, еще во время гонки — на последнем круге. По словам Большунова, от мыслей о неминуемом триумфе у него слезы навернулись на глаза.

«Последний круг бежал, и наворачивались слезы, потому что понимал, что вот оно — олимпийское золото. В нужный день, в нужный час, в нужную секунду я беру и выигрываю. И то, что было в этом сезоне и по ходу подготовки к Олимпийским играм, это было не просто так. Ради этого стоит жить и проходить такие сложные пути, чтобы потом взять и вот так красиво выиграть», — рассказал спортсмен.

Большунов, помимо его грандиозной победы на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, 6 февраля также стал героем курьезной ситуации: российский лыжник едва не сломал пьедестал на церемонии награждения.