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Лыжник Александр Большунов рассказал, как прослезился от предвкушения победы на ОИ

Олимпийские игры 2022
Лыжник Александр Большунов рассказал, как прослезился от предвкушения победы на ОИ
instagram.com  /  @san_sanych_bolshunov

Пекин, 6 февраля. Заслуженный мастер спорта России, 25-летний лыжник Александр Большунов открыл «золотой» счет национальной команды на Олимпиаде-2022. Спортсмен эмоционально отреагировал на свой триумф в Пекине.

Россиянин окончательно осознал, что станет олимпийским чемпионом, еще во время гонки — на последнем круге. По словам Большунова, от мыслей о неминуемом триумфе у него слезы навернулись на глаза.

«Последний круг бежал, и наворачивались слезы, потому что понимал, что вот оно — олимпийское золото. В нужный день, в нужный час, в нужную секунду я беру и выигрываю. И то, что было в этом сезоне и по ходу подготовки к Олимпийским играм, это было не просто так. Ради этого стоит жить и проходить такие сложные пути, чтобы потом взять и вот так красиво выиграть», — рассказал спортсмен.

Большунов, помимо его грандиозной победы на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, 6 февраля также стал героем курьезной ситуации: российский лыжник едва не сломал пьедестал на церемонии награждения.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Лыжник Александр Большунов рассказал, как прослезился от предвкушения победы на ОИ
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