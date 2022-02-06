The Economist: передовые военные технологии не спасли ВС США от поражения в Афганистане

Лондон, 6 февраля. США тратят огромные средства на развитие современных военных технологий, однако они не спасли американские ВС от поражения в Афганистане.

Аналитики британского издания The Economist опубликовали материал, в котором назвали причину провала военной кампании ВС США в Афганистане. Американцы сделали ставку на передовые военные технологии, забыв, что эффективная разведка, умение маскироваться и действовать скрытно все равно остаются в большой цене во время войны.

Отмечается, что Пентагону удалось разработать технологии для сетецентрических войн, а также для ведения боевых действий на орбите Земли. Сегодня американское командование может осуществлять электронное управление войсками в радарном и инфракрасном диапазонах, однако эти разработки оказались бесполезны на практике.

В Британии заявили, что все эти технологии не помогли США в Афганистане. Американские военные были вынуждены спасаться бегством, когда ситуация обострилась до предела. Технологические изыски не спасли Вашингтон от позорного поражения.

Ранее постпредство России при ООН назвало попытки США выдать свою политику в Афганистане за «успех» лицемерием. Там отметили, что действия Белого дома привели лишь к закреплению за страной негативного статуса.