Сын актера Евгения Стычкина забыл, как выглядит его отец

Москва, 6 февраля. Евгений Стычкин является одним из самых востребованных актеров в российском кинематографе. Плотный рабочий график вынуждает его почти все свое время проводить на съемочных площадках. Сын знаменитости тем временем начал забывать, как выглядит его отец.

Стычкин познакомился с актрисой Ольгой Сутуловой на съемках «Контракта на любовь» в 2007 году. На тот момент он уже был женат на Екатерине Сканави. В 2009 году актер ушел из семьи и спустя несколько лет узаконил свои отношения с Сутуловой. В октябре 2020 года в паре родился сын Михаил.

Не так давно Стычкин стал режиссером собственного проекта, который выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Работа над ним отнимала у артиста очень много времени, из-за чего он совсем перестал видеться с наследником.

«Евгений закончил снимать второй проект как режиссер-постановщик. Семейный бюджет... Собаке есть нечего уже, она перешла на более дешевый корм, мне приходится больше работать. Это унизительные зарплаты, ненормированный график — ужасная профессия. Семья страдает, ребенок не видит папу неделями, месяцами, не знает, как выглядит этот человек», — рассказала Сутулова в программе «Кино в деталях» на телеканале СТС.

Проект Стычкина пока не обзавелся собственной датой релиза, чего нельзя сказать о новом сериале «Викинги: Вальхалла», который выйдет на Netflix 25 февраля. Шоу недавно получило тизер-трейлер.