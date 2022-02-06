«По-прежнему удивляет идеями»: Валдис Пельш рассказал об особом таланте Константина Эрнста

Советский и российский медиаменеджер, продюсер, режиссер, сценарист, телеведущий, генеральный директор «ОРТ/Первого канала», член фонда «Академия российского телевидения», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», семикратный обладатель российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» Константин Эрнст сегодня празднует свой 61-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил советский и российский телеведущий, телепродюсер, режиссер телевидения, актер, музыкант Валдис Пельш.

«Мы знакомы 28 лет. Он по-прежнему удивляет своими идеями. Идей у всех много, а вот реализовать их — особый талант. У Константина Львовича это получается. Последняя история с «космической одиссеей» (фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко. — Прим. ФАН) — тому подтверждение. Для того, чтобы продюсировать и добиваться исполнения проекта такого уровня, нужно быть, с одной стороны, целеустремленным, с другой — талантливым, с третьей — человеком, который предусматривает все мелочи», — сказал телеведущий.

Валдис Пельш также отметил, что выдающиеся способности Константина Эрнста даже послужили почвой для рождения мифа.

«У нас уже возникает впечатление, что Эрнст не только был на орбите вместе с нашими ребятами, но еще и собственноручно запускал ракету, потому что он участвовал во всех этапах реализации этого проекта», — пояснил собеседник ФАН.

instagram.com / @pelshtv

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Продолжать нас всех удивлять! Здоровья, поскольку работа очень нервная. Константин Львович, будьте здоровы, и новых вам свершений, новых замечательных проектов», — подытожил актер.

Ранее балерина Анастасия Волочкова через ФАН поздравила с днем рождения певца Юрия Лозу. По ее словам, артист обладает мужеством, которое позволяет ему быть правдорубом.