Дана Борисова заявила, что проработала принятие своей болезни

Москва, 6 февраля. Телеведущая Дана Борисова рассказала об отношении к своим зависимостям, которые ей удалось перебороть.

На протяжении долгого времени Борисова имела алкогольную и наркотическую зависимости. Телеведущей удалось избавиться от пагубных пристрастий, и теперь она не боится говорить об этом открыто.

«Многие не понимают, считая, что если обозвать меня наркоманкой, то я буду расстроена до глубины души. Но у меня настолько проработано принятие моей болезни, что иногда я воспринимаю такие слова в свой адрес как комплимент. Точно знаю одно: тема зависимости – это моя тема. Я люблю ее, разбираюсь в ней и даже глаз загорается, когда в разговоре эта тема всплывает», — написала Борисова в своем Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @danaborisova_official

Также телеведущая порассуждала о пристрастиях брата музыканта Владимира Кузьмина. Мужчина страдает от алкогольной зависимости. До недавнего времени Борисова не считала употребление крепких напитков проблемой. Теперь она уверена, что человеку с таким недугом обязательно нужна помощь.

Недавно Борисова разоблачила нового возлюбленного матери. Иностранец, который ухаживает за дамой, просто использует ее, уверена звезда.