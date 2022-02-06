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Вячеслав Малафеев признался, почему развелся с женой
Шоу-бизнес
Вячеслав Малафеев признался, почему развелся с женой
instagram.com  /  malafeeva_ekaterina

Москва, 6 февраля. Игрок сборной России по футболу Вячеслав Малафеев осенью ушедшего года признался, что разводится с женой Екатериной. Вместе супруги прожили почти десять лет. О причинах развода спортсмен не сообщил. Но, по слухам, важную роль в этом сыграла певица Айза, пишет Teleprogramma.pro.

Бывшая жена рэпера Гуфа, попав на шоу «Звезды в Африке», буквально вешалась на футболиста и не отлипала от него ни на минуту. Малафеев тоже отвечал девушке взаимностью.

Но мужчина публично опроверг эту версию. По его словам, с Айзой его совершенно ничто не сближает, так как по характеру и по приоритетам в жизни они абсолютно разные. Сама Айза уверяет, что к распаду звездного союза непричастна. По ее словам, она вообще никак не контактирует с Вячеславом Малафеевым.

«С Катей мы не живем вместе, но официально мы пока не развелись», — объяснил Вячеслав.

Малафеев с сожалением сообщает, что сейчас переживает с супругой сложные времена.

«Причиной развода стал комплекс причин. Последний год у нас был непростой, было много разногласий, нестыковок. Все накопилось. Мы начали двигаться — каждый в своем направлении — и в какой-то момент потеряли нити. Заигрались», — объясняет Малафеев.

Бывший игрок «Зенита» после завершения карьеры сумел позаботиться о своем будущем и выгодно вложился в несколько бизнес-компаний.

Во время становления своей спортивной карьеры Вячеслав Малафеев зарабатывал 1,5 миллиона евро в год. Сейчас он владеет агентством недвижимости «М16» и горнолыжным курортом «Любогорье». Но не все принадлежит Вячеславу, 20% — у Екатерины, и как они будут делить имущество, пока неясно.

Ранее Малафеев рассказал, каким оказался Митя Фомин в жизни.

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