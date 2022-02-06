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Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах Нагорного Карабаха

Армия
Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах Нагорного Карабаха
mil.am  /  Министерство Обороны Республики Армения

Баку, 6 февраля. Вооруженные силы Азербайджана зафиксировали серию обстрелов с армянской стороны в Тертерском районе Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба минобороны республики.

По данным ведомства, огонь велся по расположениям азербайджанских военных у населенного пункта Гапанлы с применением стрелкового оружия в ночь с 5 на 6 февраля.

«Незаконные армянские вооруженные формирования, находящиеся на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы, без каких-либо причин периодически обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в связи с произошедшим были приняты ответные меры. Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих не зафиксировано.

Ранее в Армении сообщили о гибели солдата в результате обстрелов с позиций ВС Азербайджана. Как утверждается, азербайджанская сторона использовала артиллерию и беспилотники для ведения огня.

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Армения азербайджан карабах
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