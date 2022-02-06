Басурин объяснил, почему один выстрел в Донбассе может привести к беспрецедентной трагедии

Киев, 6 февраля. Хорватский сценарий, о котором так любят рассуждать украинские военачальники и военные эксперты, покажется цветочками по сравнению с тем, что может произойти в Донбассе.

Не стоит забывать, что в Сербской Краине на момент вооруженного конфликта проживало 400 с лишним тысяч человек. Это, конечно, была страшная трагедия, но в Донбассе все может быть в десятки раз хуже. Причем для этого хватит одного выстрела из реактивной системы залпового огня «Смерч» или «Ураган». А ВСУ стянула десятки этих РСЗО к линии разграничения.

Об угрозе беспрецедентной трагедии в Донбассе из-за одного даже случайного выстрела с украинской стороны в эфире канала «Соловьев LIVE» предупредил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, напомнив, что область поражения того же «Смерча» равна 672 квадратных метра. Другими словами, залп этого РСЗО покрывает площадь восьми футбольных полей. Для густонаселенной местности это - катастрофа.

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«Если выстрелят из РСЗО, это будет сплошное месиво. ВСУ стянули к линии разграничения огромное число артиллерии, причем не только ствольной. Хватает и РСЗО типа «Смерч», «Ураган» и прочих убийственных систем. Донбасс — очень густонаселенный регион. Зона поражения «Смерча» — 672 квадратных метра, это как восемь футбольных полей. Они говорят, что готовят Хорватский вариант, но он бледнеет перед тем, что может случиться в Донбассе. Там было 400 тысяч с небольшим населения в республике Сербская краина. Погибли десятки тысяч. Но в ЛДНР проживает почти 4 миллиона человек. Один выстрел из «Смерча» приведет к колоссальной, беспрецедентной трагедии. Такое даже сравнить не с чем в современной истории», — предупредил Эдуард Басурин.

Представитель НМ ДНР добавил, что украинская власть лишь прикрывается пустыми заявлениями о мирном урегулировании и нежелании затевать войну. Пока Зеленский и его помощники озвучивают подобные тезисы, группировка ВСУ у линии разграничения увеличивается практически с каждым днем. По данным разведки, в течение месяца ее должны усилить еще на 25 тысяч человек.

По словам Басурина, Киев так или иначе начнет масштабную военную операцию. Сейчас киевские военачальники прорабатывают два наиболее вероятных сценария. Ударная группировка ВСУ может осуществить прорыв линии обороны ополченцев в одном месте, чтобы быстро выйти к границам РФ. Также в Киеве подумывают о штурме крупных городов вроде Донецка и Дебальцево, рассчитывая занять хотя бы малую часть городских кварталов, чтобы возобновить мирные переговоры совсем с других позиций. Оба плана имеют значительные изъяны и вряд ли осуществимы на фоне повышенной готовности НМ ЛДНР. В то же время нет никаких гарантий, что не произойдет случайный выстрел, который для Донбасса закончится катастрофой. Украина совершает военное преступление даже просто стягивая такое оружие к линии разграничения и подвергая опасности сотни тысяч мирных граждан.

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