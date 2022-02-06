The Spectator представило 10 англоязычных фильмов, действие которых происходит в России

Лондон, 6 февраля. Британское издание The Spectator опубликовало список зарубежных кинокартин, сюжет которых разворачивается в России.

Автор публикации Стивен Арнелл обратил внимание, что последнее время появляется все больше иностранных фильмов и сериалов, связанных с Россией. Автор решил вспомнить картины, которые уже давно известны зрителям.

Среди фильмов, действие которых происходит в России Арнелл отметил «Парк Горького» (1983), «Враг у ворот» (2001), «Проект Ельцин» (2003), «Архангел» (2005), «Транссибирский экспресс» (2008), «Последнее воскресенье» (2009), «Путь домой» (2010), «Фантом» (2011), «Анна Каренина» (2012), «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (2013), «Джек Райан: Теория хаоса» (2014), «Номер 44» (2015), «Смерть Сталина» (2017).

В начале месяца интернет-сервис «Кинопоиск» опубликовал список самых популярных фильмов января. Стало известно, что шесть миллионов подписчиков «Яндекс Плюс» смотрели фильмы и сериалы в первом месяце года свыше 180 миллионов часов.