Земан опроверг наличие доказательств о «российском следе» на складах во Врбетице

Прага, 6 февраля. Чешская контрразведка не имеет доказательств о «российском следе» в деле, связанном со взрывами на военных складах во Врбетице.

Об этом заявил президент Чехии Милош Земан. По словам главы государства, сотрудники разведки не располагают информацией, подтверждающих проникновение российских спецслужб на склады во Врбетице.

Как стало известно ранее, политолог Евгений Сатановский прокомментировал сообщение о «случайном» уничтожении секретных документов по «делу Врбетице». Эксперт выразил уверенность, что Прага намеренно избавилась от доклада. Ссора с Россией из-за этого инцидента нанесла чешской экономике большой урон, добавил он.