НАТО хочет построить газопровод для снижения зависимости ЕС от российского сырья

Брюссель, 6 февраля. Члены НАТО рассматривают возможность строительства нового газопровода, который пройдет из испанской Каталонии к Франции и Германии. Конечной целью является снижение зависимости Евросоюза от российского голубого топлива, сообщила газета La Vanguardia.

Инициатива вновь стала обсуждаться спустя три года после того, как было заблокировано предложение о создании газопровода Midcat. Тогда испанские и французские регуляторы посчитали проект нерентабельным на фоне перехода к возобновляемым источникам энергии.

«Новое транспиренейское соединение для отправки в центр Европы алжирского газа и сжиженного газа, который смогли бы хранить и перерабатывать восемь заводов по регазификации, расположенные в Испании и Португалии», — со ссылкой на источники в правительстве Испании уточняет La Vanguardia.

Особенный интерес к инициативе проявляет Германия. Ее стратегическую зависимость от российского газа в еврозоне считают «одной из геостратегических слабостей ЕС».

Сжиженный природный газ из США так и не смог спасти Евросоюз от энергетического кризиса. В Европе ограничены мощности СПГ-терминалов, поэтому увеличение поставок до ожидаемого объема нереально.