Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 15:19
15:17
Весь мир
Романов о визите Макрона в Москву: попытки лезть во внешнеполитические дела выглядят смешно
15:17
Общество
Вирусолог Нетесов развеял миф о разрушении иммунитета после вакцинации от COVID-19
15:16
Общество
Якутские пожарные спасли из горящего многоквартирного дома 20 человек
15:13
Шоу-бизнес
«По-прежнему удивляет идеями»: Валдис Пельш рассказал об особом таланте Константина Эрнста
15:12
Экономика
Автомобили Cadillac выросли в цене на российском рынке
15:10
Шоу-бизнес
Вячеслав Малафеев резко высказался о Светлане Пермяковой
15:08
Общество
Более миллиона заражений COVID-19 выявили в России за неделю
15:06
Экономика
Погребинский объяснил, как запуск всех украинских АЭС может повлиять на ситуацию в Донбассе
15:06
Происшествия
Москвич ранил приятеля в глаз из пневматического пистолета на юго-востоке Петербурга
15:00
Олимпийские игры 2022
Форвард СКА Кузьменко покинул расположение сборной России по хоккею в Пекине
Все новости

НАТО хочет построить газопровод для снижения зависимости ЕС от российского сырья

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 13:49
Экономика
НАТО хочет построить газопровод для снижения зависимости ЕС от российского сырья
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 6 февраля. Члены НАТО рассматривают возможность строительства нового газопровода, который пройдет из испанской Каталонии к Франции и Германии. Конечной целью является снижение зависимости Евросоюза от российского голубого топлива, сообщила газета La Vanguardia.

Инициатива вновь стала обсуждаться спустя три года после того, как было заблокировано предложение о создании газопровода Midcat. Тогда испанские и французские регуляторы посчитали проект нерентабельным на фоне перехода к возобновляемым источникам энергии.

«Новое транспиренейское соединение для отправки в центр Европы алжирского газа и сжиженного газа, который смогли бы хранить и перерабатывать восемь заводов по регазификации, расположенные в Испании и Португалии», — со ссылкой на источники в правительстве Испании уточняет La Vanguardia.

Особенный интерес к инициативе проявляет Германия. Ее стратегическую зависимость от российского газа в еврозоне считают «одной из геостратегических слабостей ЕС».

Сжиженный природный газ из США так и не смог спасти Евросоюз от энергетического кризиса. В Европе ограничены мощности СПГ-терминалов, поэтому увеличение поставок до ожидаемого объема нереально.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / НАТО хочет построить газопровод для снижения зависимости ЕС от российского сырья
евросоюз нато газ газопровод европа поставки газа энергокризис
Комментировать