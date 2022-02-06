Актриса Мария Голубкина призвала журналистку Ксению Собчак быть осторожнее

Москва, 6 февраля. Телеведущая Ксения Собчак может поплатиться за свои резкие высказывания в адрес звездных коллег тем, что ей «настучат по суслам». Такое мнение высказала актриса Мария Голубкина.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак известна не только своей творческой деятельностью, но и многочисленными скандалами с представителями российского шоу-бизнеса. Как отметила Голубкина, подобное поведение ведущей YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» до добра ее не доведет.

«Если так разобраться, то и у Ксении Собчак жизнь тяжелая. За Собчак я вообще боюсь — могут ей скоро настучать по суслам. Таких народ не любит», — высказалась Голубкина в своем Instagram-аккаунте.

Одной из первых неприятельниц Собчак стала ее бывшая подруга — заслуженная артистка России Анастасия Волочкова. Как рассказала в одном из интервью экс-балерина, журналистка в определенный момент времени начала искусственно создавать конфликты со звездами российского шоу-бизнеса. По словам Волочковой, она таким образом пыталась привлечь к себе дополнительное внимание.

Вереница скандалов с участием Ксении Собчак 5 февраля пополнилась новым звездным конфликтом: журналистка высмеяла Викторию Боню за слова о похудении с помощью кактусов.