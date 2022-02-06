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Блины в «Теремке» подорожали из-за роста издержек сети

Экономика
Блины в «Теремке» подорожали из-за роста издержек сети
pixabay.com  /  RitaE

Москва, 6 февраля. Сеть ресторанов «Теремок» была вынуждена увеличить цены на блины. Данное решение не связано с коронавирусными ограничениями, объяснил основатель бренда Михаил Гончаров в беседе с РБК.

Предприниматель назвал нынешний кризис худшим за 20-летнюю историю существования сети. По его словам, изменение цен связано именно с подорожанием продуктов. В среднем стоимость блинов в прошлом году увеличилась на 3-7 рублей.

«Мы закупаем все, что нам нужно, по более высоким ценам и продаем по более высоким ценам. На одни блины мы поднимали на один-два рубля, на другие — на пять, а есть блины, на которые поднимали на десять», — отметил Гончаров.

Президента РФ Владимира Путина ранее пригласили в «Теремок» на Масленицу. Глава государства пообещал попробовать блины и назвал себя сторонником отечественных брендов.

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