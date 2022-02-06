Макрон указал на невозможность нормализации международной ситуации без России

Париж, 6 февраля. Стабилизация обстановки, сложившейся на данный момент на международной арене, невозможна без участия российской стороны. Соответствующее заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом французский лидер рассказал перед визитом в Москву в ходе беседы с газетой Le Journal du Dimanche.

Париж не должен вмешиваться в кризисную ситуацию, сложившуюся на территории Украины. Таким мнением ранее поделились читатели французской газеты Le Figaro.

Сообщалось, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обсудил ситуацию вокруг границ Украины с президентом Франции. Об этом написал в Twitter сам глава НАТО.