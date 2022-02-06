Американист Рогулев обвинил The New York Times в публикации вбросов о России

Москва, 6 февраля. Издание The New York Times давно превратилось в аналог желтой прессы, заявил американист Юрий Рогулев.

Так эксперт прокомментировал публикацию американской газеты о возможной гибели 85 тысяч человек в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной. По его словам, данная статья является отражением продолжающейся информационной войны, пишет RT.

«По-другому это назвать нельзя. Потому что мы видим, что это давление набирает обороты и приобретает характер войны», — отметил Рогулев.

Как стало известно ранее, депутат Госдумы Артем Туров раскритиковал власти США за стремление спровоцировать конфликт между Москвой и Киевом. Американское руководство пытается превратить Украину в инструмент воздействия на РФ, подчеркнул парламентарий.