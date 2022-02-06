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Белград обсуждает с Баку возможность импорта азербайджанского газа

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 13:40
Экономика
Белград обсуждает с Баку возможность импорта азербайджанского газа
ФБА «Экономика сегодня»

Баку, 6 февраля. Сербия рассматривает возможность поставок азербайджанского газа, подтвердил глава минэнерго республики Закавказья Пярвиз Шахбазов.

По его словам, Белград рассчитывает с 2023 года начать импортировать голубое топливо, которое транспортируется по Южному газовому коридору (ЮКГ).

«Сербия надеется, что ввод в строй в 2023 году интерконнектора Болгария-Сербия позволит интегрировать в ЮГК», — отметил Шахбазов после встречи с помощником министра горного дела и энергетики Сербии Рашей Койчичем.

В январе официальный представитель госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов поделился планами расширить поставки газа в Европу. Однако ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков скептически оценил намерение Европейской комиссии провести переговоры с Баку по данному вопросу.

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