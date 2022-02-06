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Covert Shores: подлодки ВМС Британии могут «замаскироваться» под авианосец ВМФ РФ

Армия
Covert Shores: подлодки ВМС Британии могут «замаскироваться» под авианосец ВМФ РФ
royalnavy.mod.uk

Вашингтон, 6 февраля. Стратегические подлодки ВМС Британии могут «замаскироваться» под российский авианосец, убежден западный военный аналитик Х.И. Саттон.

В своем блоге Covert Shores эксперт объяснил, как британские подводные лодки могут «мимикрировать» под авианосец ВМФ РФ. Он опубликовал фото атомной субмарины типа Vanguard в надводном положении. На изображении видно, что над АПЛ поднимаются клубы дыма, из-за которых создается впечатление, что боевая единица охвачена огнем, передает «ПолитРоссия».

«Если неприятель "поймает" подводную лодку типа Vanguard на поверхности воды, она может замаскироваться под авианосец ВМФ РФ», — пишет аналитик.

Он имеет ввиду российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Дело в том, что во время движения авианосец оставляет за собой густой дымный шлейф. Дымный след остается из-за мазутного топлива, на котором работает этот корабль.

Подписчики эксперта в соцсети обратили внимание на то, что к подобным методам «маскировки» могут прибегнуть не только британские субмарины. На вооружении ВМС некоторых стран НАТО также имеются подлодки, которые оставляют дымный след.

Ранее сообщалось, что российский ВМФ может похвастаться наличием бесшумных подводных лодок. Они являются практически невидимыми для кораблей ВМС США.

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