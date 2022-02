Covert Shores: подлодки ВМС Британии могут «замаскироваться» под авианосец ВМФ РФ

Вашингтон, 6 февраля. Стратегические подлодки ВМС Британии могут «замаскироваться» под российский авианосец, убежден западный военный аналитик Х.И. Саттон.

В своем блоге Covert Shores эксперт объяснил, как британские подводные лодки могут «мимикрировать» под авианосец ВМФ РФ. Он опубликовал фото атомной субмарины типа Vanguard в надводном положении. На изображении видно, что над АПЛ поднимаются клубы дыма, из-за которых создается впечатление, что боевая единица охвачена огнем, передает «ПолитРоссия».

Masters of stealth! In the unlikely event of being caught on the surface, a Vanguard Class #Submarine can disguise itself as Russian Navy aircraft carrier



