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Четверть родителей в России видит своих детей специалистами IT-сферы

Общество
Четверть родителей в России видит своих детей специалистами IT-сферы
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 6 февраля. Четверть опрошенных родителей в России хотят, чтобы их сыновья в будущем стали программистами в IT-сфере. Исследование провел сервис Superjob.

В каждой выборке опроса участвовала тысяча респондентов. Исследование проходило среди жителей всех округов России. Так, четверть опрошенных родителей хотят видеть сыновей программистами.

«Рассказывая о своих мечтах относительно будущего несовершеннолетних сыновей, 26% родителей признались, что хотят видеть своих мальчиков специалистами сферы информационных технологий, 10% — сотрудниками военных ведомств, силовых структур или МЧС, еще 9% — медицинскими работниками», — отмечается в исследовании.

При этом каждый пятый родитель хочет, чтобы дочь в будущем стала врачом. Профессию программиста для дочерей хотят 11% родителей. Еще 6% рассчитывают, что дети пойдут работать в экономическую сферу.

«Райффазенбанк» ранее провел опрос, посвященный отношению к денежным средствам в России. Респонденты считают оптимальной финансовой подушкой сумму в 500 тыс. рублей

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профессия опрос программист
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