Ограниченные мощности европейских СПГ-терминалов мешают обеспечить потребности ЕС в газе

Вашингтон, 6 февраля. Увеличение поставок СПГ из США не спасли Евросоюз от энергетического кризиса. В Европе ограничены мощности СПГ-терминалов, поэтому увеличение до ожидаемого объема нереально, сообщает агентство «Прайм».

Две трети, или 7,3 млрд тонн, всего сжиженного природного газа из США были направлены в январе в Европу, только 13% — в Азию, 9% — в Латинскую Америку. В целом ЕС импортировал 11,8 млрд тонн энергоресурса. Его нехватка спровоцировала рост цен, превысивших стоимость топлива на азиатских рынках.

Запасы газа в Европе продолжают снижаться — хранилища заполнены только на 37%. К окончанию отопительного сезона они могут достичь критического уровня.

США не могут гарантировать бесперебойные поставки СПГ, если вынудят европейские страны отказаться от российского газа. Поставки из Норвегии и Алжира также не способны стать заменой из-за невозможности обеспечить запрашиваемые объемы. Газ из Катара (95%) поступает на азиатский рынок, и увеличить его производство можно лишь совсем незначительно. Перенаправление газа в ЕС приведет к тому, что Китай и Япония потребуют компенсации. Кроме того, Катар при экспорте в ЕС ставит условие не перепродавать газ другим странам, а это противоречит законам ЕС.

Австралия, лидер по экспорту СПГ, не имеет свободных объемов для продажи на европейский рынок. Она экспортирует 40% газа в Китай, и дополнительные транспортные расходы нецелесообразны.

США предложили экспортерам СПГ перенаправить газ в Европу, но никто не согласился. В этом нет смысла — терминалы для сжиженного газа загружены на 75%. У Европы в принципе нет возможности для его покупки.

По итогам 2021 года выработка электроэнергии из угля выросла в Европе на 11% при сокращении объема газовой генерации на 1%.