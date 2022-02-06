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Ирина Понаровская в своих мемуарах резко высказалась в адрес Аллы Пугачевой

Шоу-бизнес
Ирина Понаровская в своих мемуарах резко высказалась в адрес Аллы Пугачевой
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 6 февраля. Заслуженная артистка России Ирина Понаровская выпустила книгу мемуаров, получившую название «Честно говоря». В ней певица обсудила некоторых звезд российского шоу-бизнеса. Досталось от автора и примадонне российской эстрады Алле Пугачевой.

Понаровскую с Пугачевой связывает многолетний конфликт, о котором певица рассказала в интервью Ирине Шихман для ее YouTube-шоу «А поговорить?».

Масла в огонь на тему звездного противостояния подливала и сама Примадонна, регулярно «забывая» имя звездной коллеги. Понаровская сочла поведение Пугачевой следствием ее «деревенской» натуры.

«Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... И не важно, какая у человека фамилия — Пугачева это или Шерон Стоун... для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке», — цитирует Понаровскую в своем Instagram-аккаунте актер Стас Садальский.

Высказывание певицы вызвало неоднозначную реакцию пользователей социальной сети. Часть из них сошлись во мнении, что Понаровская попросту «плюется ядом» из зависти к популярности Пугачевой, в то время как другие заявили, что она имеет право на свое личное мнение.

Сама Примадонна ранее стала героиней слухов о новой пластике лица из-за видеоролика, которым поделился ее друг Игорь Гуляев. Пользователей поразила моложавая внешность Пугачевой в ее 72 года.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ирина Понаровская в своих мемуарах резко высказалась в адрес Аллы Пугачевой
пугачева певица понаровская
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