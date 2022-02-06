Стокгольм, 6 февраля. Закрытое в 2008 году агентство «психологической защиты» по борьбе с дезинформацией вернулось к своей деятельности в Швеции, сообщает The Guardian.

По данным издания, шведские власти возобновили работу организации из-за опасений касательно «вторжения» России на Украину. Вместе с тем, как отметил заместитель главы агентства Магнус Хьорт, непосредственной угрозы для скандинавской страны нет.

Деятельность организации была приостановлена после окончания холодной войны. Разговоры о воссоздании агентства начались в 2016 году после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Москва неоднократно указывала на беспочвенность заявлений других стран, опасающихся «нападения» РФ на Украину. Пресс-служба Кремля и представители МИД подчеркивали, что российская сторона не представляет угрозы для других государств.

Ранее о роли США в развязывании конфликта между Киевом и Москвой высказался депутат Госдумы Артем Туров. Он отметил, что американские власти стремятся превратить Украину в инструмент воздействия на Россию.