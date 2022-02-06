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CNN: украинских спортсменов заставляют держаться подальше от россиян на Олимпиаде в Пекине

Политика
CNN: украинских спортсменов заставляют держаться подальше от россиян на Олимпиаде в Пекине
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 6 февраля. Украинские спортсмены получили инструкции не общаться с россиянами на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как рассказала журналистка Селина Ван, несмотря на то, что Игры должны помогать преодолевать конфликты и быть вне политики, Украина остается в стороне от общепринятых правил. Украинских спортсменов проинструктировали, что делать в случае «провокаций» со стороны российских коллег в Пекине.

Украинская бобслеистка Лидия Гунько рассказала об истинном отношении к русским спортсменам на Олимпиаде. Она сообщила, что готова следовать антироссийским инструкциям несмотря на то, что ее родственники живут в России и болеют за ее успехи.

CNN: украинских спортсменов заставляют держаться подальше от россиян на Олимпиаде в Пекине
Global Look Press / Joel Marklund/Keystone Press Agency

«Мы явно не друзья с российскими спортсменами. Нам приходится тренироваться и выступать с ними вместе, но так как их страна хочет нарушить целостность нашего государства, мы не можем иметь с ними спокойные и легкие отношения», — сказала спортсменка.

Бобслеистка говорит, что во время соревнований пытается дистанцироваться от темы политики, но получается плохо.

Ранее заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин отреагировал на поведение украинских фигуристов после выступления Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. После проката ей стоя аплодировали соперники из других стран, кроме представителей Украины.

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