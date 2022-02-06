Около 20 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за снегопада в Турции

Ыспарта, 6 февраля. Турецкие рабочие пытаются восстановить электроснабжение примерно 20 000 домохозяйств в провинции Ыспарта, оставшихся без света после сильного снегопада. Об этом накануне сообщил министр энергетики республики Фатих Донмез, передает новостной сайт Haberturk.

«Сильный снегопад и метель нанесли серьезный ущерб энергетической инфраструктуре... Первоначально 113 236 человек остались без электричества в провинции... Спецподразделения работают на местах, чтобы восстановить энергию для оставшихся 20 000 человек», — сообщил политик.

Isparta'ya giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yaptığı açıklamada abonelerin yaklaşık yüzde 93'üne enerji verildiğini, kalan 20 bin aboneye elektrik verilmesiyle ilgili ekiplerin canla başla çalıştığını belirtti https://t.co/qPF0ClvgfD — Habertürk (@Haberturk) February 5, 2022

Администрация губернатора провинции Ыспарта сообщила, что некоторые населенные пункты все еще остаются без электричества, но персонал по обслуживанию сетей продолжает работу на ЛЭП. Мощный снегопад в регионе начался 3 февраля.

«Наблюдается задержка в восстановлении электроснабжения, поскольку перебои в опорах инженерных сетей произошли на обширной территории, затронувшей различные линии, транспортировка в эти районы затруднена, а глубина снега составляет около 1 метра», — говорится в заявлении пресс-службы.

Местные власти решили запретить использование мотоциклов и скутеров с 3 февраля. Кроме того, согласно новому постановлению, в провинции было приостановлено очное обучение в школах на пять дней.

Kıyamet Isparta’dan kopmaya karar vermiş. Elektrik, internet, tv yayını bi çok mahallede kesik. Şehir içi şehir dışı ulaşım durma noktasında. #kar #isparta pic.twitter.com/d15m30tWnM — Sevim (@ssevimss32) February 3, 2022

Напомним, что снегопады и метели «атакуют» Турцию уже на протяжении нескольких недель. В конце января во власти стихии оказался Стамбул. Мощный циклон значительно повлиял на жизнь города: автомобили застряли на заснеженных трассах, в транспортной системе произошел коллапс, а международные рейсы были отменены. Неготовность мегаполиса к непогоде вновь подожгла политические споры и вызвала широкие дискуссии.