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Около 20 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за снегопада в Турции

Весь мир
Около 20 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за снегопада в Турции
Global Look Press  /  Muhammed Ibrahim Ali / Keystone Press Agency

Ыспарта, 6 февраля. Турецкие рабочие пытаются восстановить электроснабжение примерно 20 000 домохозяйств в провинции Ыспарта, оставшихся без света после сильного снегопада. Об этом накануне сообщил министр энергетики республики Фатих Донмез, передает новостной сайт Haberturk.

«Сильный снегопад и метель нанесли серьезный ущерб энергетической инфраструктуре... Первоначально 113 236 человек остались без электричества в провинции... Спецподразделения работают на местах, чтобы восстановить энергию для оставшихся 20 000 человек», — сообщил политик.

Администрация губернатора провинции Ыспарта сообщила, что некоторые населенные пункты все еще остаются без электричества, но персонал по обслуживанию сетей продолжает работу на ЛЭП. Мощный снегопад в регионе начался 3 февраля.

«Наблюдается задержка в восстановлении электроснабжения, поскольку перебои в опорах инженерных сетей произошли на обширной территории, затронувшей различные линии, транспортировка в эти районы затруднена, а глубина снега составляет около 1 метра», — говорится в заявлении пресс-службы.

Местные власти решили запретить использование мотоциклов и скутеров с 3 февраля. Кроме того, согласно новому постановлению, в провинции было приостановлено очное обучение в школах на пять дней.

Напомним, что снегопады и метели «атакуют» Турцию уже на протяжении нескольких недель. В конце января во власти стихии оказался Стамбул. Мощный циклон значительно повлиял на жизнь города: автомобили застряли на заснеженных трассах, в транспортной системе произошел коллапс, а международные рейсы были отменены. Неготовность мегаполиса к непогоде вновь подожгла политические споры и вызвала широкие дискуссии.

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