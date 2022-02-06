Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 13:50
13:50
Весь мир
Шиитский блок в парламенте Ирака бойкотирует выборы президента
13:50
Общество
«Я достиг самого дна»: принц Гарри выступил с публичной речью
13:49
Экономика
НАТО хочет построить газопровод для снижения зависимости ЕС от российского сырья
13:48
Происшествия
Актер из сериала «Глухарь» разбил головой стеклянную дверь и попал в больницу
13:46
Шоу-бизнес
Актриса Мария Голубкина призвала журналистку Ксению Собчак быть осторожнее
13:45
Экономика
Блины в «Теремке» подорожали из-за роста издержек сети
13:40
Весь мир
Около 20 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за снегопада в Турции
13:38
Политика
Макрон указал на невозможность нормализации международной ситуации без России
13:37
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту гибели двух детей при пожаре под Иркутском
13:37
Политика
Американист Рогулев обвинил The New York Times в публикации вбросов о России
Все новости

Жители Курильских островов сняли на видео извержение вулкана Эбеко

Общество
Жители Курильских островов сняли на видео извержение вулкана Эбеко
Prt Scr youtube.com  /  Камбала

Курильск, 6 февраля. Жители Курильских островов стали свидетелями старта активности вулкана Эбеко, расположенного на острове Парамушир Большой Курильской гряды.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как из кратера вулкана вырываются густые белые клубы дыма и пепла.

«Так что, если кто не успел увидеть извержение прошлым летом, у вас есть шанс еще застать это завораживающее зрелище», — написала одна из местных жительниц в своем Instagram-аккаунте.

Известно, что в последний раз Эбеко извергался в августе 2021 года. Тогда из кратера вырвался огромный столб пепла, который достиг в высоту почти четыре километра.

Тройное извержение вулкана Турриальба произошло в Коста-Рике с 17 по 18 января. Об этом ранее сообщило Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям (CNE).

Вернуться назад
Все новости / Общество / Жители Курильских островов сняли на видео извержение вулкана Эбеко
вулкан курильские острова эбеко
Комментировать