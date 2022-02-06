Жители Курильских островов сняли на видео извержение вулкана Эбеко

Курильск, 6 февраля. Жители Курильских островов стали свидетелями старта активности вулкана Эбеко, расположенного на острове Парамушир Большой Курильской гряды.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как из кратера вулкана вырываются густые белые клубы дыма и пепла.

«Так что, если кто не успел увидеть извержение прошлым летом, у вас есть шанс еще застать это завораживающее зрелище», — написала одна из местных жительниц в своем Instagram-аккаунте.

Известно, что в последний раз Эбеко извергался в августе 2021 года. Тогда из кратера вырвался огромный столб пепла, который достиг в высоту почти четыре километра.

Тройное извержение вулкана Турриальба произошло в Коста-Рике с 17 по 18 января. Об этом ранее сообщило Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям (CNE).