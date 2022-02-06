Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 13:50
13:49
Экономика
НАТО хочет построить газопровод для снижения зависимости ЕС от российского сырья
13:48
Происшествия
Актер из сериала «Глухарь» разбил головой стеклянную дверь и попал в больницу
13:46
Шоу-бизнес
Актриса Мария Голубкина призвала журналистку Ксению Собчак быть осторожнее
13:45
Экономика
Блины в «Теремке» подорожали из-за роста издержек сети
13:40
Весь мир
Около 20 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за снегопада в Турции
13:38
Политика
Макрон указал на невозможность нормализации международной ситуации без России
13:37
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту гибели двух детей при пожаре под Иркутском
13:37
Политика
Американист Рогулев обвинил The New York Times в публикации вбросов о России
13:34
Экономика
Белград обсуждает с Баку возможность импорта азербайджанского газа
13:33
Весь мир
Верховный суд Северной Каролины наложил запрет на республиканский «джерримендеринг»
Все новости

Михаил Галустян назвал испытанием свою работу с Ольгой Бузовой в шоу «Звезды в Африке»

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 13:11
Шоу-бизнес
Михаил Галустян назвал испытанием свою работу с Ольгой Бузовой в шоу «Звезды в Африке»
tnt-online.ru  /  Официальный сайт телеканала ТНТ

Кейптаун, 6 февраля. Шоумен и юморист Михаил Галустян стал ведущим второго сезона экстрим-шоу «Звезды в Африке», съемочную площадку которого с ним разделила певица Ольга Бузова. Юморист отметил, что это обстоятельство стало для него самым большим испытанием.

Съемки продолжения телепроекта стартовали в январе. Первый сезон шоу с первых же выпусков привлек к экранам телевизоров огромное количество зрителей.

Многие поклонники объясняют успех проекта не только его яркими участниками, но и харизматичными ведущими. Галустян рассказал, как ему работается с исполнительницей хита «Мало половин».

«Для меня самый большой экстрим — это то, что я лечу в Африку с Бузовой! Чего еще вы от меня хотите? Я стою с ней рядом и веду шоу. Какие еще испытания могут быть хуже?» — отшутился шоумен в очередном выпуске YouTube-программы «Север Шоу».

В первом сезоне телепроекта, выходившем в эфире телеканала ТНТ с 19 сентября по 26 декабря 2021 года, победу одержал экс-футболист Вячеслав Малафеев.

Некоторое время назад стали известны имена трех звездных участниц проекта. Ими стали блогеры Валя Карнавал и Карина Кросс, а также телеведущая и звезда «Дома-2» Алена Водонаева. Всего в шоу примут участие 15 знаменитостей. Второй сезон передачи начнет выходить на ТНТ весной 2022 года.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Михаил Галустян назвал испытанием свою работу с Ольгой Бузовой в шоу «Звезды в Африке»
галустян бузова звезды в африке
Комментировать