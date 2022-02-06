Михаил Галустян назвал испытанием свою работу с Ольгой Бузовой в шоу «Звезды в Африке»

Кейптаун, 6 февраля. Шоумен и юморист Михаил Галустян стал ведущим второго сезона экстрим-шоу «Звезды в Африке», съемочную площадку которого с ним разделила певица Ольга Бузова. Юморист отметил, что это обстоятельство стало для него самым большим испытанием.

Съемки продолжения телепроекта стартовали в январе. Первый сезон шоу с первых же выпусков привлек к экранам телевизоров огромное количество зрителей.

Многие поклонники объясняют успех проекта не только его яркими участниками, но и харизматичными ведущими. Галустян рассказал, как ему работается с исполнительницей хита «Мало половин».

«Для меня самый большой экстрим — это то, что я лечу в Африку с Бузовой! Чего еще вы от меня хотите? Я стою с ней рядом и веду шоу. Какие еще испытания могут быть хуже?» — отшутился шоумен в очередном выпуске YouTube-программы «Север Шоу».

В первом сезоне телепроекта, выходившем в эфире телеканала ТНТ с 19 сентября по 26 декабря 2021 года, победу одержал экс-футболист Вячеслав Малафеев.

Некоторое время назад стали известны имена трех звездных участниц проекта. Ими стали блогеры Валя Карнавал и Карина Кросс, а также телеведущая и звезда «Дома-2» Алена Водонаева. Всего в шоу примут участие 15 знаменитостей. Второй сезон передачи начнет выходить на ТНТ весной 2022 года.