Верховный суд Северной Каролины наложил запрет на республиканский «джерримендеринг»

Роли, 6 февраля. Верховный суд Северной Каролины признал неконституционными составленные республиканцами карты избирательных округов и постановил представить новые карты до 18 февраля.

Карты округов, которые в ноябре одобрил контролируемый Республиканской партией законодательный орган штата, предполагали создание двух новых округов республиканской ориентации и ликвидацию двух демократических округов.

Судебное решение было принято четырьмя голосами судей-демократов против трех голосов судей-республиканцев. Это решение было высоко оценено губернатором Северной Каролины Роем Купером и генеральным прокурором штата Джошем Стейном — оба члены Демократической партии.

A healthy democracy requires free elections and the NC Supreme Court is right to order a redraw of unconstitutionally gerrymandered districts. More work remains and any legislative redraw must reflect the full intent of this decision. - RC