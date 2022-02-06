Верховный суд Северной Каролины наложил запрет на республиканский «джерримендеринг»

Роли, 6 февраля. Верховный суд Северной Каролины признал неконституционными составленные республиканцами карты избирательных округов и постановил представить новые карты до 18 февраля.

«Демонстрации того, что план перераспределения систематически затрудняет избирателю объединение его или ее голосов с другими избирателями-единомышленниками, было достаточно, чтобы установить уменьшение или ослабление избирательного права избирателя на основе его или ее взглядов», — говорится в постановлении суда.

Карты округов, которые в ноябре одобрил контролируемый Республиканской партией законодательный орган штата, предполагали создание двух новых округов республиканской ориентации и ликвидацию двух демократических округов.

North Carolina Supreme Court rejects GOP-drawn redistricting maps - Business Insider https://t.co/QQRLGJe5mN — Edward Fitzgerald ☘ (@eafitz343) February 6, 2022

Судебное решение было принято четырьмя голосами судей-демократов против трех голосов судей-республиканцев. Это решение было высоко оценено губернатором Северной Каролины Роем Купером и генеральным прокурором штата Джошем Стейном — оба члены Демократической партии.

«Здоровая демократия требует свободных выборов, и Верховный суд Северной Каролины прав, приказав перекроить неконституционно созданные округа. Предстоит еще много работы, и любая законодательная перестройка должна полностью отражать цель этого решения», — заявил Купер.

A healthy democracy requires free elections and the NC Supreme Court is right to order a redraw of unconstitutionally gerrymandered districts. More work remains and any legislative redraw must reflect the full intent of this decision. - RC — Governor Roy Cooper (@NC_Governor) February 4, 2022

Решение Верховного суда Северной Каролины можно считать своеобразным ответом Демократической партии на законы о выборах, которые были приняты рядом республиканских штатов. Теперь во многих штатах для участия в голосовании избиратель обязан идентифицировать свою личность, предъявив водительское удостоверение либо последние цифры номера социального страхования.

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Таким образом республиканцы покусились на используемые Демпартией методы фальсификации выборов: голосование по почте, а также голосование незарегистрированных избирателей, включая умерших. В свою очередь демократы хотят лишить республиканцев их традиционной уловки, с помощью которой они влияют на избирательный процесс — так называемого «джерримендеринга» — произвольного «нарезания» избирательных округов. Благодаря этому методу создаются округа с необходимым перевесом собственных избирателей, что, с учетом особенностей избирательной системы США, дает возможность получить победу в большем количестве округов и одержать победу в штате.