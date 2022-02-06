Президент России поздравил лыжника Большунова с победой в скиатлоне на ОИ-2022

Пекин, 6 февраля. Президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Большунова, который принес сборной России первое золото на 24-й зимней Олимпиаде.

Владимир Путин обратился к лыжнику Александру Большунову, ставшему победителем гонки на 30 километров в рамках зимних Олимпийских играх в Пекине. Поздравление главы государства было опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Вы блистательно открыли «золотой» счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу», — подчеркнул Путин.

Большунов впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр. Серебряным призером гонки стал его соотечественник и партнер по национальной команде Денис Спицов.