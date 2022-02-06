Читатели dir.bg: США могут попытаться расплатиться с Польшей украинским Львовом

София, 6 февраля. Польша может потребовать от США украинский город Львов в награду за размещение американских солдат на своей территории.

Таким мнением поделились читатели болгарского издания dir.bg после того, как издание опубликовало материал о прибытии дополнительных сил ВС США на территорию Польши. Авторы напомнили о том, что американский лидер Джо Байден намерен усилить военный контингент в Восточной Европе из-за кризиса на Украине, передает «ПолитРоссия».

В Болгарии предположили, что США могут попытаться расплатиться с Польшей украинским Львовом. При этом болгары предрекли Варшаве большие проблемы из-за размещения американских ВС на своей территории.

«Поляки до сих пор надеются что-то подцепить с Украины. Например, город Львов! Как говорил Черчилль: Польша — гиена Европы», — написал один из пользователей.

По мнению некоторых болгар, Польша совершает большую глупость, которая может привести к тому, что страна повторит судьбу Афганистана. Многим переброска американских солдат в Европу напомнила действия США на Ближнем Востоке.

«То же самое американцы сделали в Афганистане, и теперь там распространяется страшная "демократия" после 10 лет американской демократизации», — подытожил читатель.

Ранее эксперты говорили, что Украина может очень скоро прекратить свое существование. По их словам, не последнюю роль в распаде страны сыграет Польша.