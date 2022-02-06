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Шиитский блок в парламенте Ирака бойкотирует выборы президента

Весь мир
Шиитский блок в парламенте Ирака бойкотирует выборы президента
wikipedia.org  /  James (Jim) Gordon / CC BY 2.0

Багдад, 6 февраля. Крупнейший в иракском парламенте блок, возглавляемый шиитским священнослужителем Муктадой ас-Садром, принял решение бойкотировать выборы президента республики, назначенные на 7 февраля.

Блок «садристов» насчитывает 73 человека. При общей численности парламента в 329 депутатов подобный бойкот усложняет, но не срывает выборы.

Президент Ирака обладает гораздо меньшими полномочиями, чем премьер-министр, во многом эта должность церемониальная. Он избирается голосованием в Совете Представителей на срок в 4 года. После свержения Саддама Хусейна эту должность занимают иракские курды.

В предстоящем плебисците примут участие действующий президент Бархам Салех из Патриотического союза Курдистана (ПСК) и бывший министр финансов Хошияр Зибари из Демократической партии Курдистана (ДПК). Кандидатура последнего вызывает споры внутри иракской общественности, так как в 2016 году чиновник оказался отстранен от своей должности по обвинению в коррупции. В частности, было установлено, что 1,8 миллиона долларов из бюджета оказались потрачены на «покупку авиабилетов» для его личной охраны.

«Садристы» мотивировали свое решение тем, что Зибари не является «консенсусным кандидатом» для них.

«Если кандидат нашего союзника, ДПК, на пост президента Республики не будет соответствовать всем условиям … Я призываю представителей не голосовать за него», — сообщал ас-Садр.

«Наш уход — это послание курдам, в частности ДПК, чтобы они договорились о едином кандидате», — прокомментировали решение в шиитском блоке.

Возглавляемая Ас-Садром парламентская группа «Ас-Сайрун» получила относительное большинство мест в Совете Представителей по итогам досрочных выборов, имевших место в Ираке в октябре 2021 года.

В настоящий момент шиитский священнослужитель работает над созданием коалиции, которая объединила бы абсолютное большинство парламентариев.

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