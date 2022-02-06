Шиитский блок в парламенте Ирака бойкотирует выборы президента

Багдад, 6 февраля. Крупнейший в иракском парламенте блок, возглавляемый шиитским священнослужителем Муктадой ас-Садром, принял решение бойкотировать выборы президента республики, назначенные на 7 февраля.

Sadrist bloc to boycott Iraq parliament vote to pick next president https://t.co/XV61yOvjV0 — Mina Al-Oraibi (@AlOraibi) February 5, 2022

Блок «садристов» насчитывает 73 человека. При общей численности парламента в 329 депутатов подобный бойкот усложняет, но не срывает выборы.

Президент Ирака обладает гораздо меньшими полномочиями, чем премьер-министр, во многом эта должность церемониальная. Он избирается голосованием в Совете Представителей на срок в 4 года. После свержения Саддама Хусейна эту должность занимают иракские курды.

В предстоящем плебисците примут участие действующий президент Бархам Салех из Патриотического союза Курдистана (ПСК) и бывший министр финансов Хошияр Зибари из Демократической партии Курдистана (ДПК). Кандидатура последнего вызывает споры внутри иракской общественности, так как в 2016 году чиновник оказался отстранен от своей должности по обвинению в коррупции. В частности, было установлено, что 1,8 миллиона долларов из бюджета оказались потрачены на «покупку авиабилетов» для его личной охраны.

هوشيار زيباري: سحب الثقة مني كوزير للمالية كان مُسيسا، ولم تصدر أي إدانة ضدي من القضاء.@rudaw_arabic @HoshyarZebari pic.twitter.com/Q36qhIQkcF — Saja Albayati سجى البياتي (@saja_albayati93) February 4, 2022

«Садристы» мотивировали свое решение тем, что Зибари не является «консенсусным кандидатом» для них.

«Если кандидат нашего союзника, ДПК, на пост президента Республики не будет соответствовать всем условиям … Я призываю представителей не голосовать за него», — сообщал ас-Садр.

«Наш уход — это послание курдам, в частности ДПК, чтобы они договорились о едином кандидате», — прокомментировали решение в шиитском блоке.

Возглавляемая Ас-Садром парламентская группа «Ас-Сайрун» получила относительное большинство мест в Совете Представителей по итогам досрочных выборов, имевших место в Ираке в октябре 2021 года.

В настоящий момент шиитский священнослужитель работает над созданием коалиции, которая объединила бы абсолютное большинство парламентариев.