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Побед и радости: Певцов поздравил олимпийскую сборную России с первой золотой медалью
Спорт
Побед и радости: Певцов поздравил олимпийскую сборную России с первой золотой медалью
ИА «Политика Сегодня»  /  Лина Белова

Соревноваться должны спортсмены — но никак не военные. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы и народный артист России Дмитрий Певцов.

Ранее стало известно, что российский лыжник Александр Большунов выиграл соревнования по скиатлону и принес сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Серебряная медаль также отходит нашей стране — ее завоевал Денис Спицов.

«Спортсмены, которые едут на Олимпийские игры от России, по факту самые лучшие во всех видах дисциплин, — заметил Певцов. — Это наша гордость, наша слава, наша надежда, наша любовь и один из поводов — в том числе для молодежи — испытать патриотические чувства. Нет ничего похожего на ту гордость, которую испытываешь, когда на первой ступеньке пьедестала стоит российский олимпиец, а в это время реет российский флаг и звучит российский гимн!»

Депутат назвал спорт «великой придумкой человеков».

«Побед и радости»: Певцов поздравил олимпийскую сборную России с первой золотой медалью
Global Look Press / premier.gov.ru/Global Look Press

«Во время древнегреческих олимпиад даже войны останавливались! — вспомнил народный артист. — Вот и сейчас я хочу заметить, что соревноваться должны именно спортсмены — но никак не военные».

Парламентарий пожелал сборной РФ «побед и радости».

«Первая золотая медаль у нас есть — это прекрасно», — резюмировал Певцов.

Ранее артист заявил, что верит в исправление рэпера Моргенштерна.

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россия спорт певцов олимпиада большунов
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