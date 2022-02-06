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Израиль может приостановить рейсы в Дубай из-за споров о безопасности полетов

Весь мир
Израиль может приостановить рейсы в Дубай из-за споров о безопасности полетов
pixabay.com  /  Olgaozik

Абу-Даби, 6 февраля. Воздушное сообщение между Израилем и Дубаем может быть приостановлено с 8 февраля из-за противоречий касательно мер безопасности в аэропорту эмирата.

Официальные лица еврейского государства из состава канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерства транспорта и контрразведывательной службы ШАБАК в настоящее время ведут переговоры с правительством аравийской монархии для решения этого вопроса.

Как сообщили в ШАБАК, в последние месяцы между правоохранительными органами Израиля и Дубая происходили споры из-за того, что реализуемые в эмиратском городе меры предосторожности были сочтены недостаточными. Начиная с 8 февраля местные службы безопасности намерены ввести новые правила, которые в Тель-Авиве сочли неприемлемыми.

Власти еврейского государства подчеркнули, что проблема никоим образом не связана с политикой и вызвана исключительно техническими нюансами. Также в Израиле указали на то, что в других эмиратах подобных споров по поводу безопасности не возникало. По этой причине в Тель-Авиве рассматривают пути перенаправления рейсов в аэропорт Абу-Даби, который сейчас пользуется куда меньшей популярностью среди туристов. По информации СМИ еврейского государства, если полеты в Дубай прекратятся, то и эмиратским компаниям будет запрещена посадка в аэропорту Тель-Авива, чтобы те не получили преимущества на фоне финансовых потерь израильских авиалиний.

Спор на фоне оттепели

Воздушное сообщение между двумя странами было открыто относительно недавно — в августе 2020 года, после подписания так называемых «Авраамских соглашений». ОАЭ стали первым государством Персидского залива, которое, невзирая на критику со стороны арабского мира, признало Израиль и установило с ним дипломатические связи. Примеру Абу-Даби последовали также Бахрейн, Марокко и Судан.

В декабре 2021 года в Абу-Даби нанес визит премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, а в начале этой недели президент еврейского государства Ицхак Герцог посетил проходящую в Дубае международную выставку Expo 2020, встретившись там с вице-президентом ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом. Герцог выступил с речью, несмотря на то, что во время его приезда системы противовоздушной обороны ОАЭ перехватили баллистическую ракету, выпущенную повстанцами-хуситами из Йемена. По заявлениям в Twitter, атака была связана именно с прибытием главы Израиля, который проиранские боевики рассматривают как враждебную страну.

Как сообщил Герцог на Dubai Expo, с момента официального примирения объемы товарооборота между двумя странами превысили 1 млрд долларов. Также государства подписали уже более 120 соглашений, а недавно основали исследовательский фонд в размере 100 млн долларов. Президент Израиля заявил, что ОАЭ посетили около 250 тысяч израильтян, и выразил надежду на ответные визиты эмиратцев после снятия «пандемийных» ограничений. Также Герцог призвал и другие арабские страны примкнуть к «Авраамским соглашениям».

Примечательно, что в этом месяце еврейское государство впервые приняло участие в военных учениях с арабскими странами под руководством США. При этом в рядах их партнеров оказались и те государства, которые по-прежнему не установили с Тель-Авивом дипломатические связи, например, Саудовская Аравия и Оман. Тем не менее к маневрам не был привлечен Катар, который недавно вовсе отказался от официального примирения с Израилем, протестуя против его позиции по палестинскому вопросу.

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израиль оаэ дубай абу-даби
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