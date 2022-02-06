Израиль может приостановить рейсы в Дубай из-за споров о безопасности полетов

Абу-Даби, 6 февраля. Воздушное сообщение между Израилем и Дубаем может быть приостановлено с 8 февраля из-за противоречий касательно мер безопасности в аэропорту эмирата.

Официальные лица еврейского государства из состава канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерства транспорта и контрразведывательной службы ШАБАК в настоящее время ведут переговоры с правительством аравийской монархии для решения этого вопроса.

Как сообщили в ШАБАК, в последние месяцы между правоохранительными органами Израиля и Дубая происходили споры из-за того, что реализуемые в эмиратском городе меры предосторожности были сочтены недостаточными. Начиная с 8 февраля местные службы безопасности намерены ввести новые правила, которые в Тель-Авиве сочли неприемлемыми.

Israel: Flights to Dubai could stop over security disagreementshttps://t.co/7ufc5XlpiZ — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 5, 2022

Власти еврейского государства подчеркнули, что проблема никоим образом не связана с политикой и вызвана исключительно техническими нюансами. Также в Израиле указали на то, что в других эмиратах подобных споров по поводу безопасности не возникало. По этой причине в Тель-Авиве рассматривают пути перенаправления рейсов в аэропорт Абу-Даби, который сейчас пользуется куда меньшей популярностью среди туристов. По информации СМИ еврейского государства, если полеты в Дубай прекратятся, то и эмиратским компаниям будет запрещена посадка в аэропорту Тель-Авива, чтобы те не получили преимущества на фоне финансовых потерь израильских авиалиний.

Спор на фоне оттепели

Воздушное сообщение между двумя странами было открыто относительно недавно — в августе 2020 года, после подписания так называемых «Авраамских соглашений». ОАЭ стали первым государством Персидского залива, которое, невзирая на критику со стороны арабского мира, признало Израиль и установило с ним дипломатические связи. Примеру Абу-Даби последовали также Бахрейн, Марокко и Судан.

Across a range of issues, the UAE and Israel are increasingly in the same boat https://t.co/WKqhSFttuZ — iransecularism (@iransecularism1) February 4, 2022

В декабре 2021 года в Абу-Даби нанес визит премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, а в начале этой недели президент еврейского государства Ицхак Герцог посетил проходящую в Дубае международную выставку Expo 2020, встретившись там с вице-президентом ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом. Герцог выступил с речью, несмотря на то, что во время его приезда системы противовоздушной обороны ОАЭ перехватили баллистическую ракету, выпущенную повстанцами-хуситами из Йемена. По заявлениям в Twitter, атака была связана именно с прибытием главы Израиля, который проиранские боевики рассматривают как враждебную страну.

Israel's Isaac Herzog speaks at Dubai's Expo 2020 on the first presidential visit to the UAE hours after the Gulf state said it had intercepted a ballistic missile fired by the Houthishttps://t.co/3H7xR40BqY — TRT World (@trtworld) January 31, 2022

Как сообщил Герцог на Dubai Expo, с момента официального примирения объемы товарооборота между двумя странами превысили 1 млрд долларов. Также государства подписали уже более 120 соглашений, а недавно основали исследовательский фонд в размере 100 млн долларов. Президент Израиля заявил, что ОАЭ посетили около 250 тысяч израильтян, и выразил надежду на ответные визиты эмиратцев после снятия «пандемийных» ограничений. Также Герцог призвал и другие арабские страны примкнуть к «Авраамским соглашениям».

Примечательно, что в этом месяце еврейское государство впервые приняло участие в военных учениях с арабскими странами под руководством США. При этом в рядах их партнеров оказались и те государства, которые по-прежнему не установили с Тель-Авивом дипломатические связи, например, Саудовская Аравия и Оман. Тем не менее к маневрам не был привлечен Катар, который недавно вовсе отказался от официального примирения с Израилем, протестуя против его позиции по палестинскому вопросу.