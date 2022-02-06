Востоковед Маслов назвал два неожиданных и опасных для США нюанса в заявлении Путина и Си Цзиньпина

Пекин, 6 февраля. В совместном заявлении лидеров России и Китая прозвучало как минимум два тезиса, которые коллективный запад, и США в частности, никак не ожидали услышать.

Первый же пункт совместного заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина в буквальном смысле бьет наотмашь по главной парадигме внешней политики США, лишая американцев права навязывать свои единые демократические ценности всему миру. Вторым очень важным и даже опасным для Вашингтона нюансом стал тезис, проскочивший в объемном пункте о тесном военно-политическом взаимодействии России и Китая. Пара предложений в этом документе была посвящена военно-бактериологическим службам США и подозрительным биолабораториям, построенным по всему миру. То есть все идет к тому, что рано или поздно американский след в провоцировании пандемии станет достоянием общественности.

О двух совершенно неожиданных для американцев тезисах в вышеупомянутом заявлении в беседе с политологом Семеном Багдасаряном рассказал востоковед, профессор Алексей Маслов, подчеркнув, что как минимум эти два нюанса во многом судьбоносной встречи в Пекине заставили американское руководство сильно понервничать. Четко выраженная позиция Пекина и Москвы не сулит США ничего хорошего.

Федеральное агентство новостей /

«Были в этом заявлении вещи совершенно неожиданные для США. Обратите внимание на первый пункт этого документа. Начинается он с обсуждения демократии. На фоне многочисленных обвинений Вашингтона в адрес России и Китая этот заход выглядит особенно острым. Есть там жесткая формулировка, что обе страны разделяют на самом деле демократические свободы, права и само понимание, но нет никакой единой матрицы демократии. То есть ни одна страна, в данном случае читай США, не может монополизировать представлением о демократии и транслировать его на весь мир. Пекин с Москвой выступают за защиту демократических свобод, но с национальной спецификой. Это был удар под дых Вашингтону. Второй важный момент — это жесткое заявление о военном сотрудничестве. И там встречается одно выражение, не только неожиданное, но и опасное для США. В одном месте говорится о военно-бактериологических службах США и так далее. Это можно в какой-то мере назвать намеком на скорое наказание», — расшифровал некоторые пункты совместного заявления эксперт.

Маслов добавил, что в ситуации с американскими экспериментами просматривается четкий намек на то, что не стоит обвинять Китай в распространении «уханьского вируса». Когда-нибудь правда будет обнародована и США не поздоровится.

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