Первые лица Марокко выразили соболезнования родителям погибшего в колодце мальчика

Рабат, 6 февраля. Марокко готовится к похоронам мальчика Райана, который пять дней назад упал в глубокий и узкий колодец, расположенный в северной провинции Шефшауэн. Спустя более 100 часов нахождения под землей, малыша достали и донесли до машины скорой помощи, где ждали родители, но через несколько минут ребенок скончался.

Five-year-old Rayan who was trapped in a deep well in northern Morocco for five days has died, despite painstaking efforts to rescue him.



A royal statement announced his death soon after his removal from the well.

Rest in peace Rayan ????#SaveRayan #الطفل_ريان #Rayane pic.twitter.com/9J3QbiqabF — Kiluila Wibrin (@KiluilaWibrin) February 6, 2022

Король Мухаммед VI, который следил за развитием трагического инцидента, позвонил отцу и матери Райана, чтобы выразить глубочайшие соболезнования. Также монарх поблагодарил всех, кто участвовал в спасении ребенка, за неустанные усилия, солидарность и сочувствие в болезненной для марокканцев ситуации.

Спасательная операция началась вечером во вторник, 1 февраля, когда взрослые узнали, что мальчик упал в узкий, глубокий колодец и застрял на глубине 32 метров из 60. К малышу спустили камеру, кислород, воду и еду, но врачи не смогли оценить состояние здоровья ребенка, поэтому никто не гарантировал, что Райан ел и пил.

Millions around the world held their breath in the ongoing race against time to rescue the Moroccan child Rayan, who has been stuck at the bottom of a deep well for four days, fighting death and desolation. May Allah protect him#ريان_المغرب #الطفل_ريان #انقذو_ريان #SaveRayan pic.twitter.com/BLpWnYbsdE — HasaneineHaytem (@AtlasGemo) February 5, 2022

Никто из взрослых не смог спуститься в колодец диаметром около 40 сантиметров, который сужался. Решили предпринять стратегически сложный план спасения, поэтому запустили бульдозеры, которые вырыли землю рядом до необходимой глубины.

После вертикального бурения перешли к горизонтальному, чтобы проложить трубами трехметровый туннель и добраться до Райана. Работы на фоне опасения обвала из-за песчаного грунта в скалистых слоях замедлялись до ручного копания. Спасатели и добровольцы все дни трудились без остановки.

"عمي علي الصحراوي" يبدأ الحفر الأفقي بروية بواسطة يديه فقط.

دعواتكم ????#أنقدوا_ريان pic.twitter.com/piLnLoz84p — salka swilkat ( ???????? المغرب_أولا# ) (@swilkat) February 4, 2022

Только к вечеру субботы, 5 февраля, спасатели добрались до еще живого ребенка, которого успели донести до родителей. Врачи после предварительного медицинского осмотра сообщили об обморожении и переломе позвоночника. Несколько минут спустя мальчик скончался.

Just 5 min,she was happy for 5 min .Her son passed away and moved to His Creator. You are the bravest mom in the whole world.Your tears describe every thing.We will pray for him.Don't worry,he is safe now.He is in a better place more comfortable place.#ريان #Rayane #SaveRayan pic.twitter.com/EmLbYwW6Yq — Kiluila Wibrin (@KiluilaWibrin) February 6, 2022

«С большой грустью и печалью я встретил известие о смерти малыша Райана после нескольких дней страданий и надежды добраться до него. В связи с этим печальным событием от имени всех членов правительства я выражаю самые теплые и искренние соболезнования родителям ребенка», — написал премьер Марокко.

Пользователи соцсетей запускали хэштег #SaveRyan, чтобы предложить помощь марокканцам. Теперь мировое сообщество соболезнует родным скончавшегося мальчика.