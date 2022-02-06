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Депутат Туров обвинил США в развязывании конфликта между Россией и Украиной

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 12:49
Политика
Депутат Туров обвинил США в развязывании конфликта между Россией и Украиной
pixabay.com

Москва, 6 февраля. Руководство США делает все возможное, чтобы разжечь конфликт между Украиной и Россией. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

По его словам, американская сторона стоит за всеми действиями, которые связаны с информационными вбросами о подготовке «вторжения» РФ на территорию соседнего государства. Так депутат прокомментировал публикацию The New York Times о возможной гибели 85 тысяч человек в случае вооруженного конфликта между Москвой и Киевом.

«Они делают все возможное для того, чтобы разгорелся новый конфликт, который в первую очередь выгоден им», — подчеркнул Туров.

Депутат Туров обвинил США в развязывании конфликта между Россией и Украиной
Федеральное агентство новостей /

Парламентарий раскрыл хитрый маневр США с использованием Украины против России. Вашингтон использует Киев в качестве инструмента воздействия на Москву, пояснил он.

«США продолжают агрессивную политику, ведут гибридную войну с использованием для нас братского украинского народа, который находится под внешним управлением», — резюмировал депутат.

Как стало известно ранее, французский аналитик Гав поставил на место Соединенные Штаты за вброс о «вторжении» украинцев на территорию России. Речь идет об утверждениях американцев, согласно которым Москва якобы планирует снять видео с нападающими на РФ солдатами ВСУ. По мнению эксперта, это проявление пропаганды в худшем ее виде.

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украина россия сша госдума туров
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