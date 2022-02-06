«Болею сразу за всех»: олимпийский чемпион Дементьев о триумфе российских лыжников в Пекине

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев в разговоре с ФАН рассказал, что ему не удалось посмотреть трансляцию скиатлона 6 февраля в прямом эфире, поскольку он был в дороге, и интернет все время работал с перебоями. Тем не менее спортсмен не беспокоился и знал, что это будет триумфом российских лыжников.

«Шансы у наших ребят были самые высокие. Потому что у них рейтинг высокий и есть статистика. И в нашу сборную берут ведь только лучших из лучших. И хотя сложность трассы там 100%, я знал, что и Большунов, и Спицов справятся. Они все сделали правильно. И такой огромный отрыв — это результат их отличной подготовки. Вообще в составе очень много ребят знакомых, и за кого-то одного болеть не хочется. Поэтому болею сразу за всех. И хочется, чтобы у каждого из них получилось то, что они себе пожелали», — отметил олимпийский чемпион.

ТАСС / Сергей Бобылев

Россиянин Александр Большунов 6 февраля выиграл соревнования по скиатлону на пекинской Олимпиаде. Лыжник из Брянской области быстрее всех преодолел дистанцию в 30 километров и принес сборной первое «золото» на ОИ-2022. Вторым финишировал соотечественник Большунова — Денис Спицов. Большунов, завоевавший четыре медали на Олимпиаде 2018 года в корейском Пхенчхане, впервые за свою карьеру стал победителем зимних Игр.