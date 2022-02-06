Низкий спрос на недвижимость провоцирует рост стоимости вторичного жилья в России

Москва, 6 февраля. Снижение активности покупателей не привело к замедлению роста цен на вторичном рынке жилья. Опрошенные «Коммерсантом» риелторы считают, что стоимость объектов начнет снижаться не раньше весны.

Средняя стоимость вторичной недвижимости в России за первый месяц 2022 года увеличилась на 1,6%. По сравнению с динамикой аналогичного периода в прошлом году рост составил 26%.

Квартиры в Челябинске подорожали на 3,4%, в Казани — на 3,3%, в Краснодаре — на 3,11%, в Санкт-Петербурге — на 1,7%, в Старой Москве — на 0,3%, в Новой Москве — на 0,7%.

Директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома пояснил, что появляются лоты, переходящие из первичного во вторичный сегмент. В стране при этом практически отсутствует потенциал для дальнейшего роста цен. Влияет и инфляция, так что все это может привести к уменьшению сделок.

По словам руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, на вторичном рынке на 8% больше объявлений о продаже, чем месяц назад. При этом количество просмотров жилья снизилось на 15%.

Стоимость жилья растет по инерции, ведь предпосылок для этого в условиях снижения спроса нет. Со временем подорожание замедлится, и цены упадут на 5-10%, добавил директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Эксперты «Инком-Недвижимости» ранее поделились советами о покупке загородной недвижимости.