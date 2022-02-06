ДНР обвинила ВСУ в шести нарушениях режима тишины на линии разграничения в Донбассе

Донецк, 6 февраля. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки шесть раз нарушили режим тишины, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По информации СЦКК, украинские военные вели огонь по территории республики с применением стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 120 мм.

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины составило шесть раз», — сообщили в представительстве.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский осудил игнорирование напряженности в Донбассе американскими политиками. Он призвал Вашингтон отреагировать на обстрелы ВСУ.