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ДНР обвинила ВСУ в шести нарушениях режима тишины на линии разграничения в Донбассе

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 12:39
Армия
ДНР обвинила ВСУ в шести нарушениях режима тишины на линии разграничения в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Донецк, 6 февраля. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки шесть раз нарушили режим тишины, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По информации СЦКК, украинские военные вели огонь по территории республики с применением стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 120 мм.

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины составило шесть раз», — сообщили в представительстве.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский осудил игнорирование напряженности в Донбассе американскими политиками. Он призвал Вашингтон отреагировать на обстрелы ВСУ.

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