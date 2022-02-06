Дочь Заворотнюк косвенно подтвердила достоверность слитого в Сеть снимка ее матери

Москва, 6 февраля. Дочь заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк Анна намекнула на достоверность снимка с онкобольной актрисой, который недавно попал в Сеть.

Камера видеонаблюдения зафиксировала машину, в которой находился фигурист Петр Чернышев и предположительно его тяжелобольная супруга. Женщина спала полулежа на переднем сиденье автомобиля.

Заворотнюк ответила на вопрос подписчика о слитом в Сеть снимке. Дочь звезды «Моя прекрасная няня» косвенно подтвердила, что на камеру видеонаблюдения действительно попала ее мать.

«Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под богом ходим», — написала дочь артистки в своем Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @anna_zavorotnyuk

Онкобольная актриса на протяжении нескольких лет скрывается от общественности, поэтому фотография, которая недавно облетела весь интернет, является единственной за долгое время.

Родственники приняли решение, не обсуждать болезнь артистки с журналистами и не выносить подробности на публику. Лишь изредка дочь Заворотнюк намекает на состояние актрисы.

В прошлом месяце наследница рассказала о переживаниях из-за серьезного заболевания матери. Модель призналась, что ей тяжело видеть, в каком состоянии находится телеведущая.