Париж, 6 февраля. Париж не должен вмешиваться в кризисную ситуацию, сложившуюся на территории Украины. Таким мнением поделились читатели французской газеты Le Figaro.

Таким образом они прокомментировали новость о предстоящих переговорах французского президента Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.

По их мнению, у Парижа было пять лет на то, чтобы улучшить взаимоотношения с Москвой. Однако сейчас уже поздно что-то менять, считают французы. Читатели Le Figaro обратили внимание на то, что Макрон перед встречей с российским лидером получил инструктаж от Североатлантического альянса. Поэтому президенту Франции доверять нельзя, подчеркнули они.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

«Макрон, помимо того, что сделал еще несколько снимков в свой фотоальбом "спасителя мира", хоть раз позаботился о Франции? Как известно, плейбои на главные роли не годятся!» — раскритиковали они Макрона, пытающегося «спасти мир».

Ранее сообщалось, что поиск дипломатического решения в ситуации вокруг Украины является приоритетной задачей. К такому выводу пришли британский премьер Борис Джонсон и президент Франции.