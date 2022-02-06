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Шольц указал на необходимость тесной координации Германии с Евросоюзом и США

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 12:29
Политика
Шольц указал на необходимость тесной координации Германии с Евросоюзом и США
Global Look Press  /  Clemens Bilan / Pool

Берлин, 6 февраля. Необходимо наладить тесную координацию между Германией и ее партнерами из Евросоюза и США.

Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц перед поездкой в Соединенные Штаты. По его словам, союзники должны дать понять России, что обострение ситуации вокруг Украины может обернуться серьезными последствиями.

«Цель — направить Кремлю единый и сплоченный сигнал о том, что нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины будет иметь жесткие последствия для России», — сказал немецкий политик.

Москва неоднократно опровергала заявления Киева и стран Запада о якобы готовящемся нападении на Украину. Пресс-служба Кремля и Министерство иностранных дел подчеркивали, что Россия не представляет угрозы для других государств.

Ранее сообщалось, что сотрудники Deutsche Welle не поедут вместе с Шольцем в Москву для освещения его визита. Соответствующее решение приняло немецкое ведомство печати и информации.

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