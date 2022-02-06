«Накачать западное сообщество фейками»: Милонов о смысле публикаций про «российскую агрессию»

Добавление негатива в российско-украинские отношения со стороны Соединенных Штатов может иметь крайне печальные последствия. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

По его мнению, многочисленные сообщения американских СМИ о якобы готовящемся «вторжении России на Украину» имеют своей целью создание медиашума «с целью прикрыть собственные негодяйства».

«Они хотят накачать западное сообщество фейками про «российскую агрессию», чтобы замаскировать свои грязные планы в отношении Украины, — заметил Милонов. — Наверняка все будет наоборот: под видом того, что Киев «надо срочно защищать» от танков Москвы (нарисуют что-нибудь или видео смонтируют для верности), американцы добьются вторжения ВСУ в Донбасс».

Федеральное агентство новостей /

Однако, продолжил депутат, в таком случае Соединенные Штаты и «их младших укропартнеров» ждет жестокое разочарование.

«Я уверен, что они не смогут продвинуться ни на один километр в Донбассе, — заявил парламентарий. — Как это не получилось у них и раньше — в Абхазии и Южной Осетии. И вообще, я посоветовал бы американцам вспомнить, как быстро они бежали из Афганистана! Не стоит повторять старые ошибки».

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