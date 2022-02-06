Число обращений россиян в бюро кредитных историй увеличилось более чем на 80%

Москва, 6 февраля. Россияне стали чаще интересоваться своей кредитной историей. За год количество обращений в бюро кредитных историй выросло более чем на 80%, пишет «Газета.ru».

В 2021 году кредитные истории были выданы 4,13 млн раз. Это на 81% превышает значение предыдущего года, следует из расчетов Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Как правило, о кредитной истории граждане вспоминают, а зачастую и узнают, в случае отказа банка в выдаче займа. Такая ситуация может сложиться, если получатель ссуды просрочил платеж по ней либо имеет недостаточный кредитный рейтинг, на который ориентируется финансовой учреждение.

Кредиты являются удобным финансовым инструментом, который позволяет справляться с различными проблемами и инвестировать в будущее. Однако к некоторым видам займов лучше относиться с осторожностью, предупредил юрист «Единого центра защиты» Самвел Меграбян.